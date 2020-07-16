Симбиоз «совка» и «капитала» «Агора» выпустила доклад о слежке за россиянами в период пандемии

Александр Авилов / Агентство «Москва»

Российские власти во время пандемии коронавируса организовали беспрецедентную по масштабам слежку за гражданами. Она во многих случаях велась с нарушениями законодательства в области персональных данных, а функции по контролю часто возлагались на организации, которые не могут и не должны их выполнять. Об этом говорится в докладе правозащитной группы «Агора» «Пандемия слежки».

В масштабе всей страны власти отслеживали местонахождение граждан с помощью централизованной обработки данных геолокации мобильных телефонов. На региональном уровне дополнительные технологии слежки, подсчитали авторы доклада, использовал 61 субъект федерации; в 24 из них в той или иной форме были введены цифровые пропуска, в 16 — аналоговые, в виде справок. В 12 регионах для выявления нарушителей карантина использовалась система распознавания лиц. Многие данные хранились с нарушениями, что приводило к их регулярным утечкам.

В докладе отмечается, что в большинстве российских регионов полномочия, позволяющие вмешиваться в частную жизнь граждан, были предоставлены очень широкому кругу лиц — «от медицинских работников и спасателей до таксистов, народных дружинников и членов казачьих обществ». По закону это могут делать только сотрудники полиции или Росгвардии.

Авторы доклада отдельно остановились на ситуации в Москве, отметив, что жители города фактически были жестко поделены на четыре категории по объему доступных прав и свобод. «Привилегированной» категории (чиновники, военнослужащие, полицейские, журналисты) можно было свободно перемещаться по городу, в то время как «обычным» жителям приходилось соблюдать режим самоизоляции, а «пораженным в правах» (например, людям старше 65 лет) было вообще нельзя покидать место жительства без особых оснований. Категории «изолированных» (людей с подтвержденным ковидом или ОРВИ) нельзя было выходить из дома совсем, причем это контролировалось электронным образом с помощью приложения «Социальный мониторинг».

В докладе выражается обеспокоенность тем, что в будущем ситуация может повториться — накопленный опыт и ресурсы позволят властям даже не объявляя чрезвычайного положения быстро развернуть плотное наблюдение и дифференцировать граждан по объему прав и свобод.

«Не все эти технологии будут применяться постоянно, однако тест-драйв пройден и, скорее всего, признан успешным. Мы наблюдаем сейчас своего рода симбиоз „совка“ и „капитала“ — и это очень печальный опыт. Советский менталитет российских начальников (даже тех, которые советской власти не застали) заставляет их думать, что любую проблему можно решить с помощью контроля. А с другой стороны, контроль — это тоже бизнес. И все гаджеты, камеры, дата-центры, электронные браслеты, дроны, программное обеспечение и другие элементы открытого в России фестиваля слежки должны работать», — прокомментировал итоги автор доклада, юрист «Агоры» Дамир Гайнутдинов.

В заключение «Агора» отмечает, что хотя определенное ограничение прав и свобод можно оправдать беспрецедентным кризисом из-за пандемии коронавируса, оно может быть только временным и подлежащим общественному контролю. Любая слежка, пишут авторы доклада, должна регулироваться понятно сформулированными правовыми актами, а сбор информации о частной жизни конкретных лиц должен быть санкционирован отдельным решением суда и быть ограниченным по времени.

Пересказал Григорий Левченко