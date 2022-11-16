Международный паралимпийский комитет приостановил членство России

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Международный паралимпийский комитет на внеочередной генеральной ассамблее приостановил членство Паралимпийского комитета России в организации. Об этом сообщается в твиттере международного комитета.

За исключение России проголосовали 64 делегата, против — 39. Еще 16 делегатов воздержались. Такое решение организация объяснила тем, что Россия не может «выполнить обязательства» в соответствии с уставом Международного паралимпийского комитета.

Россия может обжаловать решение, но отменить приостановку членства может только генеральная ассамблея комитета и не раньше, чем в конце 2023 года, отметили в организации.

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В марте Международный паралимпийский комитет отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в Паралимпиаде 2022 года в Пекине из-за войны в Украине.

После российского вторжения в Украину Международный олимпийский комитет призвал спортивные организации по всему миру отказаться от проведения мероприятий в РФ и Беларуси, не вывешивать их флаги, а также не разрешать выступать на международных соревнованиях российским и белорусским спортсменам и не приглашать на них официальных лиц этих стран. Большинство спортивных федераций и ассоциаций последовали этим рекомендациям.

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