В Николаеве ракета попала в пятиэтажный жилой дом. Есть погибшие

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Пятиэтажный жилой дом частично разрушен в результате ракетного удара по Николаеву.

Как сообщил глава города Александр Сенкевич, российские войска в ночь на 11 ноября обстреляли жилой квартал, одна ракета попала в пятиэтажку. «Разрушения с пятого до первого этажа», — написал Сенкевич в телеграм-канале.

По словам главы Николаева, из-за ракетного удара по меньшей мере два человека погибли и еще столько же получили ранения. По неподтвержденной информации, которую распространил журналист Анатолий Шарий, погибли пять человек.

Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал видео из Николаева и назвал обстрел города «циничным ответом государства-террориста на наши успехи на фронте».

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители сторон конфликта.

9 ноября российское командование объявило, что отведет войска с правого берега Днепра. В случае ухода Россия потеряет всю захваченную территорию Николаевской области, а также часть Херсонской области. Министр обороны Украины Алексей Резников считает, что России потребуется минимум неделя, чтобы вывести войска.

Владимир Зеленский сообщил 10 ноября, что ВСУ освободили более 40 населенных пунктов на юге Украины, но не уточнил, за какой период. 10 ноября украинские военные распространили видео, в котором объявили, что освободили город Снигиревка в Николаевской области — важный логистический узел на правом берегу Днепра.

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