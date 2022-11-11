Министр обороны Украины заявил, что российские войска будут выходить из Херсона неделю

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Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что России потребуется минимум неделя, чтобы вывести войска с правого берега Днепра, в том числе из Херсона. Об этом он сказал в интервью агентству Reuters, которое вышло вечером 10 ноября.

По его словам, в Херсонской области у России — 40 тысяч военных. Российские силы, утверждает Резников, все еще остаются в Херсоне, вокруг города и на правом берегу реки Днепр, несмотря на то, что Россия объявила об отступлении. «Вывести эти войска из Херсона за один день или два дня не так-то просто. Как минимум, (это займет) одну неделю», — сказал министр. Он отметил, что действия России трудно предсказать.

В оперативном командовании «Юг» Сухопутных войск ВСУ, в зоне ответственности которого находится Херсонская область, сообщили в ночь на 11 ноября, что Россия продолжает перемещать военных и технику между двумя берегами Днепра, строит рубежи обороны на левом берегу и обстреливает позиции ВСУ на правом, сказано в сводке группы «Юг». Там отмечается, что украинские войска продолжают двигать линию фронта ближе к левому берегу, а российские силы «экстренно пакуются в плавсредства, которые кажутся пригодными для переправы».

По данным ВСУ, россияне частично вывели войска, но часть подразделений и техники пока остается на правом берегу Днепра, говорила вечером 10 ноября представитель группы войск «Юг» Наталья Гуменюк. Она отметила, что ВСУ следят за перемещениями россиян — и знают о возможных обманных маневрах.

Вечером 10 ноября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на юге Украины освобожден 41 населенный пункт. Он не уточнил, за какое время их освободили. Генштаб ВСУ при этом заявил, что за 9 ноября на Херсонском направлении освободили . Какие еще поселки или города заняли ВСУ, не уточняется. 10 ноября украинские военные сообщили, что освободили в Николаевской области Снигиревку — важный логистический узел на правом берегу Днепра.

Одновременно с этим появляется много противоречивой и неподтвержденной информации о ситуации в Херсоне. Например, что Херсон окружен украинскими войсками — в ВСУ это отрицают.

Кроме того, российские СМИ сообщают со ссылкой на «военкоров», что в Херсонской области взрывом якобы полностью уничтожены Антоновский мост через Днепр, а также расположенный рядом железнодорожный мост. Издание Readovka утверждает, что взрывы, предположительно, произошли после того, как российская армия полностью покинула правый берег Днепра. Независимых подтверждений этой информации нет.

Командование России объявило 9 ноября, что уйдет с левого берега Днепра, в том числе из Херсона, единственного регионального центра Украины, который российские войска захватили вскоре после вторжения в Украину.

Во время войны невозможно оперативно проверить информацию, которую распространяют даже официальные представители той или иной стороны конфликта.

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