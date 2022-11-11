Украинские войска вошли в Херсон

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Военнослужащие ВСУ 11 ноября вошли в Херсон. Эту информацию изданию «Громадське» подтвердили жители города, местные журналисты, а также источник из властей Херсонской области.

Ранее в украинских СМИ появились фото и видео, на которых жители Херсона приветствуют ВСУ на улицах города. Также были опубликованы кадры, где военные вывешивают украинский флаг на полицейском управлении в Херсоне.

Кроме того, в интернете появилось фото людей с флагами Украины перед зданием Херсонской областной администрации.

Официально ни власти Украины, ни украинская армия пока не сообщали о входе сил ВСУ в город. Но украинские чиновники публиковали намеки на это. В частности, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак написал в своем телеграм-канале короткий пост «11.11.2022».

Обновление. Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило, что части ВСУ входят в Херсон. В ведомстве заявили, что пути отступления российских военных находятся под огневым контролем Украины.

Утром 11 ноября Минобороны РФ отчиталось об отступлении из Херсона.

О решении оставить Херсон 9 ноября объявил министр обороны России Сергей Шойгу после доклада командующего российским вторжением в Украину генерала Сергея Суровикина. Тот заявил, что в нынешних условиях полноценно снабжать город невозможно и что отвод войск с правого на левый берег Днепра сбережет жизни солдат.

Херсон был единственным областным центром Украины, захваченным российской армией с начала вторжения в страну. Он находился под российской оккупацией более восьми месяцев — с начала марта.

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