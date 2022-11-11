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«Русская служба Би-би-си» совместно с установили по открытым источникам, что по состоянию на 11 ноября в Украине погибли более 8712 российских военнослужащих.

По данным «Би-би-си», среди погибших — не менее 163 мобилизованных. Еще 35 из них умерли на территории России до отправки на фронт. Основными причинами смертей мобилизованных в воинских частях издание называет болезни сердца, несчастные случаи и злоупотребление алкоголем.

«Би-би-си» отмечает, что реальное число потерь может быть значительно выше, поскольку только за прошедшую неделю журналистам удалось подтвердить смерть 72 мобилизованных. Сбор данных осложняет то, что с октября во многих сообщениях о погибших не указывается их статус — поэтому иногда невозможно понять, служил ли мужчина контрактником, ушел на фронт добровольцем или был мобилизован.

По регионам больше всего погибших приходятся на Краснодарский край (365 человек), Дагестан (338 человек) и Бурятию (332 человека). Известно о 29 погибших жителях Москвы.

По родам войск наибольшие потери понесли мотострелки (1603 человека), десантники (1295 человек), (949 человек). Еще о 2111 военнослужащих нет информации, к каким войскам они относились.

Согласно открытым источникам, к середине ноября в Украине погибли более 2400 элитных специалистов армии РФ, а также четыре генерала и 44 полковника. По данным «Би-би-си», 16% всех потерь — офицеры.

Также журналисты подтвердили смерть 47 заключенных, воевавших в составе российских военизированных подразделений.

Глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил 10 ноября, что потери России в войне составляют не менее 100 тысяч человек убитыми и ранеными. ВСУ, по словам Милли, вероятно, понесли аналогичные потери. Помимо этого, он сообщил, что с начала войны в Украине погибли около 40 тысяч мирных жителей.

По данным Генштаба ВСУ, потери России составили более 79 тысяч человек.

В конце августа главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что в результате российского вторжения погибли почти девять тысяч украинских военнослужащих. Министр обороны России Сергей Шойгу в конце сентября подтвердил гибель 5937 российских солдат. Неделей ранее «Би-би-си» писала, что в Украине погибли 6476 военнослужащих армии РФ.

Что происходит с мобилизованными на передовой

«У всех одна и та же история: привели, положили, обстреляли, командиры сбежали» «Би-би-си» рассказала, как российское командование «затыкает дыры» на фронте мобилизованными

Что происходит с мобилизованными на передовой

«У всех одна и та же история: привели, положили, обстреляли, командиры сбежали» «Би-би-си» рассказала, как российское командование «затыкает дыры» на фронте мобилизованными