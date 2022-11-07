Путин пообещал «встретиться с людьми», чтобы обсудить меры поддержки мобилизованных

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Президент России Владимир Путин пообещал «встретиться с людьми», чтобы обсудить с ними вопросы обеспечения и поддержки мобилизованных. Об этом он заявил на встрече с губернатором Тверской области Игорем Руденей. Фрагмент встречи опубликовал телеграм-канал Кремля.

«Конечно, нужно с людьми это напрямую обсуждать. Я тоже обязательно с людьми встречусь, на этот счет поговорю, чтобы услышать [их], иметь такую обратную связь», — сказал Путин.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил ТАСС, что «встреча с людьми» пройдет в формате отдельного мероприятия. Когда оно состоится, пока неизвестно.

После начала мобилизации в СМИ регулярно появляются сообщения родственников и самих мобилизованных, в которых они жалуются на условия содержания, отсутствие подготовки, а также на то, что им самим приходится покупать необходимое снаряжение. Так, в ноябре мобилизованные из Чувашии устроили массовый протест из-за отсутствия обещанных выплат, а в Казани призывники протестовали из-за отсутствия экипировки, воды и дров.

Владимир Путин 19 октября подписал поручение, согласно которому денежное довольствие каждого мобилизованного после зачисления в часть должно составлять не менее 195 тысяч рублей. При этом отмечают, что, предусмотренных в бюджетах регионов средств не хватит на выплаты всем мобилизованным.

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