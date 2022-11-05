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«Ты полковник, ***, че ты можешь мне с братвой объяснить?» В Казани мобилизованные устроили перепалку с офицером из-за отсутствия экипировки, воды и дров

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В соцсетях вечером 4 ноября появились видео, сделанные в Татарстане в пункте сбора мобилизованных. На них мобилизованные в агрессивной форме требовали от начальства улучшить им условия содержания: они жаловались на недостаток воды, дров для отопления — а также на то, что им выдали старые необстрелянные автоматы. На следующий день в государственном агентстве «Татар-информ» появилась заметка о том, что власти «решили вопросы, которые возникли у мобилизованных». После начала мобилизации независимые СМИ регулярно сообщают о том, что у мобилизованных в разных городах страны не хватает экипировки — и им предлагают покупать ее самим.