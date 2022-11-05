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«Ты полковник, ***, че ты можешь мне с братвой объяснить?» В Казани мобилизованные устроили перепалку с офицером из-за отсутствия экипировки, воды и дров
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