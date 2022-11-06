Пригожин заявил, что профинансирует «центры подготовки ополченцев» в Курской и Белгородской областях

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Бизнесмен Евгений Пригожин заявил, что профинансирует создание в граничащих с Украиной Курской и Белгородской областях «центры подготовки ополченцев». Его слова опубликовала пресс-служба компании «Конкорд»,

В заявлении Пригожина не упоминаются названия регионов, однако они перечислены в от сайта «Накануне.ру», на который он ответил утвердительно.

Пригожин заявил, в частности, что в ополчении должны состоять местные жители, которые «как никто знает свои территории», а обеспечивать «материальную составляющую» должны не власти, а бизнес.

Если ты владелец небольшого завода, на котором работает 100 человек, и из них 50 — половозрелые самцы, то 25% должны нести службу в окопах, а 75% продолжать свою трудовую деятельность. И так по кругу — одна неделя в окопах, три дома и на производстве. В этом случае, когда враг придет на русскую землю, все 100% встанут на защиту своей страны.

5 ноября на странице ВК «Вакансии в » появилось сообщение об организации «центров подготовки и управления народным ополчением» в Курской и Белгородской областях и «наборе мужчин» в ополчение.

Пригожин уже говорил о формировании «народного ополчения» в Белгородской области. В регионе также стали строить оборонительные сооружения, которые стали называть «линией Вагнера» или «линией Пригожина».

Власти граничащих с Украиной российских регионов регулярно сообщают об обстрелах с украинской стороны. В Украине официально не подтверждают их проведение и подчеркивают, что ведут оборонительную войну.

Евгений Пригожин — основатель ЧВК Вагнера, которая участвует в войне в Украине и вербует на фронт в том числе заключенных. В прошлом он не подтверждал свои связи с ЧВК и даже судился с журналистами из-за публикаций об этом, однако во время войны в Украине изменил подход и стал публично комментировать как деятельность ЧВК, так и события на фронте.