Reuters: страны G7 договорились о фиксированном потолке цен на российскую нефть

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Страны и Австралия окончательно договорились о фиксированной цене на российскую нефть, сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

По данным агентства, коалиция пришла к соглашению, что ценовой потолок станет фиксированной ценой, а не скидкой к индексу цен на нефть из РФ. Партнеры также договорились регулярно пересматривать фиксированную цену по мере необходимости. Страны рассчитывают, что это повысит стабильность рынка и поможет минимизировать нагрузку на его участников.

Привязка цены к индексу может привести к излишней волатильности, а также дать Кремлю рычаги влияния на ситуацию за счет сокращения или увеличения объемов предлагаемой нефти, добавил источник Reuters.

Размер фиксированной цены пока не установлен. Ожидается, что его утвердят до конца ноября.

Юридическая база для введения потолка цен на российскую нефть была заложена в восьмом пакете санкций, который Евросоюз утвердил в начале октября. Согласно документу, механизм начнет действовать с 5 декабря на сырую нефть, а с 5 февраля — на нефтепродукты.

США разрешили разгрузку нефти из России без потолка цен до 19 января. Администрация Байдена планирует установить цену на российскую нефть около 60 долларов за баррель, писал Bloomberg.

В Кремле заявляли, что не будут поставлять энергоресурсы тем странам, которые ограничат цены.

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