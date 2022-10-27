Bloomberg: США планируют смягчить требования к потолку цен на российскую нефть

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Администрация президента США Джо Байдена собирается смягчить условия потолка цен на российскую нефть, который планируют ввести в декабре 2022 года, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на слова анонимных источников.

Ранее власти США допускали, что стоимость нефти ограничат на уровне от 40 до 60 долларов за баррель, причем некоторые американские чиновники настаивали на том, чтобы установить потолок цен ближе к нижней границе. Теперь же чиновники планируют пересмотреть лимит в сторону повышения.

По информации Bloomberg, США и Евросоюз, скорее всего, установят «более свободно управляемый» потолок цен на российскую нефть. Агентство отметило, что только страны «Большой семерки» и Австралия согласились соблюдать ограничения. К ним может присоединиться Южная Корея, также страны G7 убеждают в этом Новую Зеландию и Норвегию. В то же время Индия и Китай — важнейшие торговые партнеры России — не будут участвовать в процессе.

В сентябре страны «Большой семерки» объявили, что введут потолок цен на российскую нефть с 5 декабря. По данным Bloomberg, в ЕС хотят ввести ограничения к 25 ноября, за десять дней до того, как они вступят в силу. В США решения не будет до выборов в Сенат, назначенных на 8 ноября.

Средняя цена российской нефти марки в последние три года составляла 63 доллара за баррель, в течение последних пяти лет — 64 доллара. По состоянию на конец прошлой недели средняя цена в октябре 2022 года составляла около 74 долларов за баррель, отмечает Bloomberg.

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