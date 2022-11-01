США разрешили до середины января разгружать российскую нефть без потолка цен

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Министерство финансов США уточнило, что танкеры, загруженные российской нефтью до 5 декабря, смогут разгрузиться до 19 января, не попав при этом под действие ограничения цен. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным газеты, уточнение Минфина призвано успокоить нефтяные рынки, поскольку поставки из российских портов на Балтийском море в страны Азии могут занять от 45 до 60 дней.

В начале октября Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций, который включал введение потолка цен на российскую нефть. Согласно ему, механизм начнет действовать на сырую нефть с 5 декабря, а на нефтепродукты с 5 февраля. В сентябре аналогичные ограничения согласовали страны «Большой семерки», куда среди прочих входят США, Великобритания и Япония. Непосредственно потолок цен планируется определить ближе к моменту, когда начнется действие ограничений. США планируют установить цену выше 60 долларов за баррель. Сейчас российская нефть стоит около 75 долларов.

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