Бывший топ-менеджер «Тинькофф» Оливер Хьюз обвинил Олега Тинькова в клевете после интервью Елизавете Осетинской

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Бывший председатель правления «Тинькофф» и экс-руководитель материнской компании банка TCS Group Оливер Хьюз назвал клеветой высказывания Олега Тинькова, сделанные в недавнем интервью .

В интервью Тиньков сказал, что Хьюз и другой топ-менеджер Станислав Близнюк, возможно, «подразвели» его на продажу банка. Он также предположил, что Хьюз по-прежнему «как-то участвует» в управлении банком, а также занимается вместе с «Тинькофф» проектом на Филиппинах.

По словам Хьюза, который опубликовал пост на платформе Medium, он не принимает никакого участия в управлении российским бизнесом «Тинькофф». Он заявил, что начало войны в Украине и попадание Олег Тинькова под британские санкции в марте стали причиной «резкого» окончания его карьеры в России, а в июле он «окончательно» оборвал связи с российским бизнесом после введения Лондоном ответственности за участие в менеджменте российских компаний. При этом он признал сотрудничество с «дочкой» TCS, которая планирует запустить стартап на Филиппинах.

Хьюз также заявил, что Тиньков продал свою долю в банке «Тинькофф» «по своей воле» — и сделал это якобы из-за попадания под британские санкции. Сам Тиньков утверждает, что сделал это после того, как топ-менеджеры рассказали ему о соответствующем требовании со стороны администрации президента РФ.

Пересказ интервью Тинькова Осетинской

«Виноват ли народ? Конечно, да. В нас всех есть имперскость и фашистскость» Олег Тиньков дал двухчасовое интервью Елизавете Осетинской — о войне, российских бизнесменах и действиях Запада. Мы выбрали главные цитаты

Пересказ интервью Тинькова Осетинской

«Виноват ли народ? Конечно, да. В нас всех есть имперскость и фашистскость» Олег Тиньков дал двухчасовое интервью Елизавете Осетинской — о войне, российских бизнесменах и действиях Запада. Мы выбрали главные цитаты