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Бизнесмен Олег Тиньков отказался от российского гражданства. Об этом он сам написал в .

Не могу видеть все это и ассоциироваться с путинским фашизмом! Не могу видеть, как мои бывшие соотечественники убивают и грабят просто так мирных людей.

Тиньков выразил надежду, что другие бизнесмены последуют за ним, «перестанут работать на фашизм, бросят свои бизнесы и гражданство».

К посту Тиньков приложил фото документа, подтверждающего, что его прошение о выходе из российского гражданства удовлетворено властями РФ.

Тиньков с начала вторжения РФ в Украину последовательно занимал антивоенную позицию. После того как в апреле он назвал войну «безумной», в «Тинькофф банке» заявили, что эта позиция — всего лишь его личное мнение, а вскоре после этого анонсировали отказ от названия «Тинькофф». В мае бизнесмен заявил, что власти России вынудили его «за копейки» продать долю в TCS Group после того, как он выступил против войны.

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