Миллиардер Юрий Мильнер отказался от гражданства России

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Миллиардер Юрий Мильнер сообщил в твиттере, что он и его семья летом 2022 года отказались от гражданства РФ. Представитель бизнесмена подтвердил эту информацию журналу Forbes.

«Мы с семьей навсегда уехали из России в 2014 году, после российской аннексии Крыма. А этим летом мы официально завершили процесс отказа от российского гражданства», — сообщил бизнесмен.

Юрий Мильнер в 1999 году получил гражданство Израиля и прожил в стране несколько лет, после чего переехал в США.

Forbes в 2022 году оценил состояние Мильнера в 7,3 миллиарда долларов. Бизнесмен занял 15-е место в списке богатейших россиян, который составил журнал.

Ранее в этом году Юрий Мильнер, как и некоторые другие выходцы из России, например, Павел Дуров, попросили Forbes не считать их российскими бизнесменами.

В сентябре от гражданства России отказался бывший владелец инвестиционной компании «Тройка Диалог» Рубен Варданян, уроженец Армении. Он объявил, что переехал в непризнанную Нагорно-Карабахскую Республику.

В июне от гражданства РФ отказался еще один миллиардер — основатель инвесткомпании Freedom Finance Тимур Турлов, который больше 10 лет жил в Казахстане и в этом году получил гражданство этой страны.