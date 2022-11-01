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Олег Тиньков заявил об «отзыве своего бренда» из банка «Тинькофф». В банке ответили, что права на бренд бизнесмену не принадлежат

Источник: Олег Тиньков

Бизнесмен Олег Тиньков заявил, что запускает «процесс отзыва своего бренда» из основанного им банка «Тинькофф».

«У вас новый хозяин, которым вы там манипулируете, ну и переименуйте его в „Потанин-Банк“… а мое имя не должно ассоциироваться с фашизмом», — написал Тиньков в инстаграме.

Бизнесмен также заявил, что еще весной, после его антивоенных высказываний, новые руководители банка объяснили ему, что «после звонка в администрацию президента их заставили сменить имя, так как [оно] ассоциируется с врагом народа».

В банке в ответ заявили, что все юридические права на бренд «Тинькофф» принадлежат кредитной организации.

Накануне Тиньков опубликовал в инстаграме пост, в котором заявил, что отказался от российского гражданства, так как не хочет «ассоциироваться с путинским фашизмом». Вскоре пост исчез; сам Тиньков отрицал, что удалил его. «Видать, путинские тролли как-то и до инсты добрались», — написал он.

Руководство банка «Тинькофф» еще в апреле заявляло, что намерено отказаться от бренда, связанного с именем основателя. В компании подчеркивали, что банк «уже давно перерос первоначальный смысл „именного“ бренда».

Тиньков продал свою долю в TCS Group (владеет банком «Тинькофф», «Тинькофф Страхованием» и другими активами) Владимиру Потанину в апреле. Тиньков заявлял, что вынужден был отдать активы «за копейки».

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