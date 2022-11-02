Украина и ООН планируют 3 ноября возобновить движение судов в рамках зерновой сделки

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщил, что движение судов с украинской сельхозпродукцией в рамках зерновой сделки будет возобновлено 3 ноября.

«Ожидается, что в четверг, 3 ноября, по „зерновому коридору“ пройдут восемь судов с сельхозпродукцией. Мы получили подтверждение от ⁦ООН», — написал Кубраков в твиттере. По его словам, на 2 ноября запланированы проверки судов с зерном в Босфоре.

Постоянный координатор ООН в Совместном координационном центре (СКЦ) в Стамбуле Амир Абдулла также сообщил, что ожидает начало движения судов 3 ноября. «Хотя движение судов не запланировано на 2 ноября в рамках „Черноморской зерновой инициативы“, мы ожидаем, что загруженные суда выйдут в море в четверг», — сказал он.

Ранее представители Украины, Турции и ООН договорились, что не станут планировать на 2 ноября какое-либо движение судов по гуманитарному коридору в рамках зерновой сделки. Министр обороны Турции Хулуси Акар в то же время заявил, что сухогрузы под турецким флагом продолжат вывозить продовольствие из Украины.

Ранее Россия приостановила свое участие в зерновой сделке после того, как украинские войска, по заявлению властей РФ, атаковали беспилотниками корабли Черноморского флота в Севастополе.

Читайте также

Россия приостановила участие в соглашении о вывозе зерна из портов Украины. Киев и Запад призвали Москву прекратить «голодные игры»

Читайте также

Россия приостановила участие в соглашении о вывозе зерна из портов Украины. Киев и Запад призвали Москву прекратить «голодные игры»