Украина согласилась приостановить движение судов в рамках зерновой сделки

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Представители Украины, Турции и ООН договорились не планировать на 2 ноября какое-либо движение судов по гуманитарному коридору в рамках зерновой сделки. Об этом сообщает Совместный координационный центр в Стамбуле.

В заявлении говорится, что 1 ноября инспекторы ООН и Турции провели 36 инспекций на борту отбывающих из Украины судов. Все отчеты по итогам инспекций будут переданы российской и украинской делегациям.

В секретариате ООН охарактеризовали как временную и экстренную меру передвижение и проверки судов, осуществляемые после приостановки участия России в деятельности координационного центра.

1 ноября президент РФ Владимир Путин в беседе с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что российская сторона вернется к зерновой инициативе только после получения гарантий от Киева в «неиспользовании гуманитарного коридора в военных целях».

Россия объявила о выходе из сделки по зерну 29 октября, после того как корабли в порту Севастополя были атакованы беспилотниками. Минобороны РФ утверждало, что один из дронов был запущен с судна с украинским зерном.

31 октября ООН заявила, что не видит оснований считать, что атака на Севастополь нарушила условия зерновой сделки. В организации подчеркнули, что исходят из того, что соглашение продолжает действовать. В Минобороны РФ утверждали, что движение по гуманитарному коридору остановлено. Однако по данным Мининфраструктуры Украины за два дня с момента выхода России из сделки через зерновой коридор в обоих направлениях прошли 17 судов.

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