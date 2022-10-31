Минобороны РФ заявило о прекращении движения судов по гуманитарному коридору, созданному в рамках зерновой сделки

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Движение судов по коридору безопасности, который был согласован в рамках сделки по зерну, остановлено. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Ведомство назвало движение судов «недопустимым», так как, по версии Москвы, «украинское руководство и командование ВСУ используют его для ведения боевых действий против Российской Федерации».

В заявлении Минобороны подчеркивается, что Россия не выходит из сделки окончательно, а лишь приостанавливает ее действие — до получения гарантий, что коридор не будет использоваться Украиной для боевых действий.

Россия объявила о выходе из сделки по зерну 29 октября, после того как корабли в порту Севастополя были атакованы беспилотниками. Минобороны РФ утверждало, что один из дронов был запущен с судна с украинским зерном.

ООН 31 октября заявила, что не видит оснований считать, что атака на Севастополь нарушила условия зерновой сделки. В организации подчеркнули, что исходят из того, что соглашение продолжает действовать.

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