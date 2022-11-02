RT выпустил фильм с Антоном Красовским. Полторы недели назад Маргарита Симоньян отстранила его от работы из-за призыва убивать украинских детей

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Телеканал «RT Россия» выпустил фильм «Спорт. Россия: XXI век», автором и ведущим которого стал журналист Антон Красовский. Фильм размещен на странице «RT Россия» на видеосервисе Rutube.

«Новый выпуск проекта „Россия: XXI век“ посвящен спорту. Ирина Винер, Татьяна Тарасова, Вячеслав Фетисов, Юрий Сёмин расскажут, как менялся российский спорт на протяжении последних 20 лет», — говорится в описании фильма на Rutube.

Антон Красовский возглавлял «RT Россия» — русскоязычную дирекцию RT. 24 октября главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что остановила сотрудничество с ним из-за того, что он в эфире своей программы «Антонимы» призвал «топить» и «сжигать» украинских детей.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить слова Красовского. Сам ведущий извинился: «Я всегда хотел быть лучше врага. Моя страна хотела быть лучше врага и я дурак, смешал добро со злом и облажался, скурвился. Не знаю, можно ли меня простить. Я себя никогда не прощу».

Кто такой Антон Красовский

Когда продаешь душу дьяволу, любой талант превращается в говно Светлана Рейтер рассказывает историю бывшего журналиста Антона Красовского, ставшего одним из главных пропагандистов этой войны

Кто такой Антон Красовский

Когда продаешь душу дьяволу, любой талант превращается в говно Светлана Рейтер рассказывает историю бывшего журналиста Антона Красовского, ставшего одним из главных пропагандистов этой войны