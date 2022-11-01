Сенатор Андрей Клишас заявил, что отдельного указа об окончании мобилизации не нужно. Путин говорил, что «не задумывался» об этом

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Дополнительных документов о завершении в России «частичной мобилизации» не требуется. Об этом ТАСС заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«Никаких дополнительных указов об окончании мобилизации не требуется», — сказал сенатор. Он не уточнил, почему.

Мобилизация в России была объявлена 21 сентября указом президента Владимир Путина. Данных о количестве призывников и сроках призыва в открытой части документа нет. 28 октября министр обороны России Сергей Шойгу доложил Путину о завершении мобилизации.

При этом, как отмечали юристы, на данный момент правовых гарантий для завершения мобилизации ни в одном нормативном документе. Правительственный портал «Объясняем.РФ», который дает разъяснения о мобилизации, указывал, что она завершается по указу президента.

Путин такого указа не подписал. 31 октября он заявил, что «не задумывался», нужно ли ему подписывать данный указ. «Я с юристами поговорю, нужно ли указом объявлять о том, что она завершена. Но она завершена, точка поставлена», — заявил российский президент.

Одна из историй о мобилизации в РФ

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Одна из историй о мобилизации в РФ

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