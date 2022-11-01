Маск предложил платить за галочки верификации в твиттере по восемь долларов в месяц

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Новый владелец компании Twitter Илон Маск предложил ввести ежемесячную плату в размере восьми долларов за голубую галочку, которая подтверждает подлинность учетной записи в соцсети.

«Нынешняя система лордов и крестьян в Twitter для тех, у кого есть или отсутствует голубая галочка — это чушь собачья. Власть народу! Голубой [значок] за 8 долларов в месяц!» — написал бизнесмен в соцсети.

Он добавил, что такая платная подписка также позволит пользователям твиттера получить приоритет в поисковой выдаче и отображении их ответов, публиковать длинные видео- и аудиоролики и вдвое сократить просмотр рекламы.

Ранее издание The Verge сообщило, что Маск потребовал от подчиненных перевести всех верифицированных пользователей соцсети на платную подписку Twitter Blue и повысить ее стоимость с 4,99 до 19,99 доллара в месяц.

В апреле 2022 года Илон Маск объявил о намерении купить Twitter за 44 миллиарда долларов, или по цене 54,20 доллара за акцию. Сообщалось, что стороны достигли договоренностей, но позже бизнесмен заявил, что сделка «временно поставлена на паузу» из-за подсчетов количества фейковых и спамерских аккаунтов в соцсети. В начале июля Маск объявил об отказе от покупки Twitter, заявив, что компания не предоставила ему данные для оценки количества ботов. В Twitter назвали этот предлог надуманным. Обе стороны пошли в суд.

В октябре Маск предложил Twitter возобновить сделку по покупке компании, на тех же условиях. 27 октября бизнесмен стал владельцем Twitter, заплатив за компанию 44 миллиарда долларов. Он должен был сделать это до установленного судом дедлайна — 28 октября; в противном случае были бы назначены слушания по иску компании, оспаривавшей попытку Маска отказаться от сделки по покупке.

27 октября Маск опубликовал обращение к рекламодателям, в котором заявил, что решился на сделку не ради заработка, а потому что любит человечество и хочет «попытаться помочь» ему. «Для будущего цивилизации важно иметь общую цифровую городскую площадь, на которой можно обсуждать широкий спектр убеждений — здраво, не прибегая к насилию», — сказал бизнесмен.