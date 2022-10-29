СК: пилоты истребителя Су-30, упавшего на дом в Иркутске, потеряли сознание в полете

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Экипаж потерпевшего крушение в Иркутске самолета Су-30 перестал выходить на связь во время полета, так как летчики-испытатели потеряли сознание. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) России.

«В этой связи следствие проверяет версию о неисправности бортовой системы кислородного оборудования, вследствие чего оба летчика могли потерять контроль над его управлением», — заявили в СК.

Ранее агентство РИА Новости писало со ссылкой на неназванного представителя экстренных служб, что пилоты Су-30 не отвели самолет от жилого сектора, потому что потеряли сознание в полете. По словам источника, причиной могла стать ошибка наземного персонала при подготовке кислородных баллонов к полету — в этих баллонах оставался азот.

Истребитель упал на двухэтажный дом в Иркутске 23 октября, выполняя испытательный полет. В доме жили шесть человек, но в момент крушения самолета там никого не было. Оба пилота погибли. Ранее СК назвал основными версиями катастрофы отказ авиационной техники и ошибку пилотирования.

17 октября еще одна авиакатастрофа произошла в городе Ейск Краснодарского края. Бомбардировщик Су-34 упал возле девятиэтажного дома, задев его. Погибли 15 человек, больше 20 пострадали. Пилоты самолета успели катапультироваться. Причиной крушения Су-34 назвали попадание птиц в двигатель.

Катастрофа в Иркутске Истребитель упал на дом в Иркутске. Фотография