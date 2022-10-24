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Следствие рассматривает две основные версии крушения истребителя Су-30 в Иркутске — отказ авиационной техники и ошибку пилотирования, сообщается в официальном телеграм-канале Следственного комитета (СК) России.

Следователи продолжают осмотр места происшествия, изъяты образцы топлива и летно-техническая документация на разбившееся воздушное судно. Допрошены сотрудники авиапредприятия, где был собран Су-30, и жильцы дома, на который упал самолет.

РИА Новости пишет со ссылкой на неназванного представителя экстренных служб, что пилоты, по предварительным данным, не отвели самолет от жилого сектора, потому что потеряли сознание в полете.

По словам источника, причиной потери сознания могла стать ошибка наземного персонала при подготовке кислородных баллонов к полету — в этих баллонах оставался азот.

Катастрофа в Иркутске Истребитель упал на дом в Иркутске. Фотография

Истребитель упал на двухэтажный деревянный дом в Иркутске 23 октября, выполняя испытательный полет. В доме живут шесть человек, но в момент крушения самолета там никого не было. Оба пилота самолета погибли.

Телеграм-канал «112» 23 октября сообщал, что в Иркутске выполняли полеты два Су-30. Один из них успешно сел, а экипаж второго перестал выходить на связь. Из-за этого первый самолет снова подняли в воздух. Летчики приблизились к истребителю, с которым не было связи, и увидели, что экипаж находится без сознания.

17 октября еще одна авиакатастрофа произошла в городе Ейск Краснодарского края. Бомбардировщик Су-34 упал возле девятиэтажного дома, задев его. Погибли 15 человек, больше 20 пострадали. Пилоты самолета успели катапультироваться. Причиной крушения Су-34 назвали попадание птиц в двигатель.