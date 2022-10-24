Причиной крушения военного самолета в Ейске стало попадание птиц в двигатель

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По данным источника ТАСС, в расследования обстоятельств крушения бомбардировщика в Ейске было установлено, что в его двигатель попали две чайки. Именно это, по словам собеседника агентства, стало причиной крушения самолета

«Их [чаек] останки найдены экспертами при осмотре обломков самолета», — заявил источник, добавив, что птицы попали в двигатель самолета, когда он взлетал.

Следственный комитет РФ, прокуратура и другие структуры, занимающиеся выяснением обстоятельств крушения самолета в Ейске, заявлений о причинах падения Су-34 на момент публикации этой новости не делали.

Бомбардировщик Су-34 вечером 17 октября упал возле девятиэтажного дома в Ейске. Пилоты самолета успели катапультироваться.

На месте падения самолета возник пожар. Огонь перекинулся на жилой дом, где повреждения получили больше 70 квартир в двух подъездах. По последним данным, погибли 15 человек, больше 20 пострадали.

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