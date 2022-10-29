«Единая Россия» предложила приостановить судебные процессы против мобилизованных

Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента. Этот материал можно скачать в PDF и отправить тем, кто не умеет обходить блокировки. Или просто распечатать.

Члены парламента от «Единой России» предложили приостанавливать судебные и исполнительные производства в отношении мобилизованных россиян сразу после того, как только они были призваны по повестке или записались на фронт добровольцами. Законопроект опубликован в базе Госдумы.

Согласно документу, исключением станут только судебные и исполнительные производства по выплате алиментов и возмещении вреда в связи со смертью кормильца.

Среди авторов законопроекта — председатель генсовета «Единой России» и первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак, сенатор Андрей Клишас, глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Турчак, сообщая о внесении законопроекта, пояснил:

Действующее законодательство не защищает процессуальные права мобилизованных и добровольцев до момента, пока они не окажутся в зоне боевых действий. При этом между призывом и попаданием на фронт может пройти много времени. В этот период судебные процессы не прекращаются, хотя человек уже не может с полигона или из воинской части полноценно вести дела в суде.

Мобилизация в России была объявлена 21 сентября. В начале октября президент Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных.

28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о завершении мобилизации. По словам Шойгу, по повесткам призвали 300 тысяч человек. 82 тысячи из них уже направлены на передовую, 218 тысяч проходят обучение.

Официально мобилизация завершится после того, как Владимир Путин подпишет соответствующий указ. Он его пока не подписал.

Война. Последние новости

Война Двести сорок восьмой день

Война. Последние новости

Война Двести сорок восьмой день