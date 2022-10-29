Денис Пушилин заявил о новом обмене пленными с Киевом по формуле 50 на 50

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29 октября между Россией и Украиной пройдет очередной раунд обмена пленными, заявил глава аннексированной ДНР Денис Пушилин.

Сегодня проходит очередной обмен с Киевом по формуле 50 на 50. Украине отдаем в основном вээсушников. Свободу получают наших 50 бойцов. В их числе семь человек из Донецкой Народной Республики, двое — из Луганской Народной Республики.

Украина пока не подтвердила информацию о новом обмене.

В предыдущий раз Денис Пушилин сообщал об обмене пленными 17 октября. Тогда обмен проходил по формуле 110 на 110. В Украину вернулись 108 женщин-военнослужащих, а в Россию — 80 гражданских моряков.

Крупнейший с начала войны обмен пленными произошел 22 сентября. Киев обменял политика Виктора Медведчука и 55 россиян на 215 военнослужащих ВСУ, в том числе бойцов и командиров защитников «Азовстали».

В рамках обмена при посредничестве Саудовской Аравии также были освобождены 10 иностранцев, воевавших на стороне Украины и попавших в российских плен. Среди них были двое британцев и марокканец, приговоренные в ДНР к смертной казни.

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