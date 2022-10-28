Путин ввел в состав Общественной палаты Константина Ярошенко. Это летчик, который был приговорен в США к 20 годам за контрабанду наркотиков

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Президент России Владимир Путин включил летчика Константина Ярошенко, который был приговорен в США к 20 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков, в состав Общественной палаты РФ. В президентском указе Ярошенко назван «правозащитником и общественным деятелем».

Константин Ярошенко занимался пассажирскими и грузовыми авиаперевозками в странах Африки. В 2010 его арестовали в Либерии и затем экстрадировали в США. По данным следствия, Ярошенко планировал доставить в США несколько тонн кокаина из Латинской Америки через Либерию.

Ярошенко вину не признал. В 2011 году его приговорили к 20 годам тюрьмы, признав виновным в преступном сговоре с целью контрабанды наркотиков. В конце апреля 2022 года Ярошенко обменяли на американского студента Тревора Рида, приговоренного в России к 9 годам колонии за нападение на полицейских.

В мае 2022 года Ярошенко заявил, что планирует заняться в России общественной работой. «У меня сейчас настрой такой, [что] все мои знания, умения, может быть, как-то пригодятся в российской общественной жизни, [чтобы] показать, какие американцы по факту», — сказал он.

Россия и США ведут переговоры об обмене и других заключенных. По данным СМИ, в конце июля администрация президента США Джо Байдена предложила России обменять российского бизнесмена на и .

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Американка Бриттни Грайнер — одна из лучших баскетболисток мира. С февраля ее держат в российском СИЗО. Грайнер грозит колония за гашишное масло Освободить спортсменку требуют Леброн Джеймс и Льюис Хэмилтон