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Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила журналистам, что россиянам, которые покинули Россию и теперь критикуют страну, лучше не возвращаться назад, пишет РИА Новости.

Те кто останется за рубежом, если они так поливают свое Отечество, то пусть там и остаются, если им там хорошо, пусть не возвращаются к нам. К ним, наверное, применимо высказывание Черчилля: «Надо иногда имитировать крушение корабля, чтобы крысы разбежались».

Матвиенко добавила, что российское общество считает «предательством» действия тех, кто уехал и «поливает» свою страну, чтобы «заработать себе билет в это новое общество». По ее мнению, таких людей «совесть будет беспокоить».

Также спикер Совфеда выступила против того, чтобы вводить запрет на выезд россиян за границу.

После начала российского вторжения в Украину из России многие россияне уехали из страны: в первые недели это сделали десятки тысяч человек, а после объявленной в сентябре мобилизации — несколько сотен тысяч (Forbes писал, что, по данным источника в администрации президента РФ, с 21 сентября по 4 октября из России уехали около 600-700 тысяч человек; в Кремле назвали это «уткой»).

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