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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал не воспринимать серьезно публикацию российской версии журнала Forbes, сообщившего, что с начала мобилизации из России, по данным источников, уехали 600-700 тысяч человек. Высказывание Пескова приводит радио «Маяк».

Это похоже на какую-то утку. Я вообще не знаю, что такое «русское издательство Forbes». Он, Forbes, издается или нет? Есть ли вообще это издательство, я, честно говоря, не совсем знаю. Поэтому не думаю, что следует воспринимать серьезно такие новости. Точными цифрами не обладаю, но, конечно же, они далеки от того, чтобы быть такими, о чем утверждается в этом сообщении.

4 октября журнал Forbes сообщил, что, по данным источника в администрации президента РФ, с 21 сентября, когда началась мобилизация, из России уехали около 600-700 тысяч человек. Еще один источник, знакомый с кремлевскими оценками, сказал журналу, что из России уехал почти миллион человек.

По открытым данным, которые предоставили власти Казахстана, Грузии, Финляндии и Монголии, из России после начала мобилизации в эти страны уехали более 300 тысяч человек.

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