«Идет вал обращений от жен и матерей». Депутат Госдумы попросил Шойгу вернуть с фронта мобилизованных, которые не прошли военной подготовки

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Депутат Госдумы Максим Иванов, представляющий Свердловскую область, обратился к министру обороны России Сергею Шойгу из-за отправки призывников в зону боевых действий без соответствующей подготовки.

«Идет вал обращений от жен и матерей по поводу того, что их мобилизованных мужей и детей отправили без вразумительной боевой подготовки. Ситуация неприемлемая. Какую пользу принесет необученный парень, например, на блокпосту рядом с Донецком? Наверное, минимальную», — написал депутат в своем телеграм-канале.

В депутатском запросе Иванов заявил, что в первые дни мобилизации не менее 86 человек из Свердловской области были отправлены в Украину без прохождения необходимой подготовки. Он также отметил, что с начала октября эти люди принимают непосредственное участие в боевых действиях, а с 13 октября члены их семей получают извещения о смерти своих близких. Сколько именно мобилизованных погибли в Украине, Иванов не уточнил.

В своем обращении депутат просит министра разобраться в ситуации, принять меры для пресечения подобных инцидентов в будущем, а также вернуть уже отправленных на фронт жителей Свердловской области для прохождения положенной военной подготовки.

Мобилизация в России была объявлена 21 сентября. 28 октября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что она завершена — «установленное задание в 300 тысяч человек выполнено». В то же время, по оценкам « », в России мобилизовали около 500 тысяч человек. По информации источников «Медузы» и «Новой газеты. Европа», в российскую армию планируется призвать более миллиона человек.

После начала мобилизации в СМИ регулярно появляются сообщения, что мобилизованных россиян отправляют на фронт через считаные дни после призыва, без необходимой подготовки и снаряжения.

История мобилизованных, оказавшихся в зоне боевых действий

В начале октября мобилизованных из Москвы и Подмосковья отправили на передовую. После отступления с фронта вернулась только половина их взвода «Медиазона» рассказала, как это было

История мобилизованных, оказавшихся в зоне боевых действий

В начале октября мобилизованных из Москвы и Подмосковья отправили на передовую. После отступления с фронта вернулась только половина их взвода «Медиазона» рассказала, как это было