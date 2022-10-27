США провели испытания компонентов гиперзвукового оружия

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Американские военные провели 26 октября испытания компонентов гиперзвукового оружия на летно-испытательном полигоне NASA в Вирджинии.

В ходе испытаний со стартовой площадки была запущена зондирующая ракета, а также проведены 11 различных эксперименты по сбору данных и информации о компонентах гиперзвуковых ракет, включая термостойкие материалы и высокотехнологичную электронику, сообщает CNN.

Военное командование оценило запуск как успешный.

Еще один аналогичный запуск ракеты запланирован на четверг, 27 октября, когда будут проведены 13 дополнительных экспериментов в рамках разработки гиперзвукового оружия.

Пентагон начал в приоритетном порядке разрабатывать гиперзвуковое оружие после того, как Китай в 2021 году объявил об успешных гиперзвуковых пусках, а Россия начала использовать гиперзвуковые ракеты в ходе войны в Украине, пишет CNN. Ранее в 2022 году Минобороны США уже дважды проводило испытания гиперзвуковых ракет — в марте и мае.

В октябре 2021 года президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия обогнала США в разработке гиперзвукового оружия. На вооружении Минобороны РФ находятся гиперзвуковые ракеты «Циркон» и «Кинжал», которые, как утверждают российские военные, могут поражать цели на дальности более двух тысяч километров, преодолевая системы противовоздушной и противоракетной обороны.

Американские испытания гиперзвукового оружия прошли на фоне тренировки стратегических ядерных сил РФ. Российская сторона заранее уведомила Пентагон об этих учениях. Предыдущие такие учения проводились 19 февраля 2022 года, за пять дней до начала российского вторжения в Украину.