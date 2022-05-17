США сообщили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты

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ВВС США успешно провели испытания гиперзвукового оружия, сообщает Reuters.

Согласно заявлению военных, испытания состоялись в Калифорнии 14 мая; ракета была запущена с бомбардировщика B-52 и достигла скорости, в пять раз превышающей скорость звука.

Каких-либо других подробностей испытания в американском командовании не привели.

Предыдущие успешные испытания гиперзвуковой ракеты США проводили в середине марта. Тогда о них не объявлялось официально — как позже сообщали источники CNN, это было сделано для того, чтобы не допустить «обострения напряженности» во время визита президента США Джо Байдена в Европу на фоне начавшейся войны в Украине.

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