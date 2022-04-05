CNN: США в марте успешно испытали гиперзвуковую ракету

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В середине марта в США прошли успешные испытания гиперзвуковой ракеты, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в Минобороны, пожелавший остаться неназванным.

По словам собеседника телеканала, гиперзвуковая ракета была запущена с бомбардировщика B-52, взлетевшего с одной из баз на западном побережье. Источник подчеркнул, что это первое успешное испытание такой ракеты, разработанной компанией Lockheed Martin.

Собеседник телеканала не стал раскрывать подробности испытаний, упомянув лишь, что дальность полета ракеты составила 300 миль (примерно 482 километра), а высота — 65 тысяч футов (около 20 километров).

Испытания, отмечает CNN, провели спустя несколько дней после того, как Россия объявила о применении своей гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в войне в Украине. По словам источника телеканала, испытания было решено сохранить в тайне, чтобы не допустить «обострения напряженности» во время визита президента США Джо Байдена в Европу.

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