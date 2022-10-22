Восемь областей Украины подверглись ракетным атакам. Хмельницкий остался без света, в нескольких городах жителей призвали запасаться водой

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Утром 22 октября ряд областей Украины подвергся очередному массированному ракетному обстрелу, пишет «РБК-Украина».

В частности, о взрывах сообщили в Волынской, Хмельницкой, Одесской и Ровенской и Кировоградской областях. В Киевской, Черновицкой и Львовской областях заявили, что ракеты противника были сбиты.

Совет города Хмельницкий сообщил, что в городе нет электричества, и призвал жителей сделать запасы воды, так как через час она тоже отключится.

Мэр города Луцк в Волынской области Игорь Полищук заявил о попадании снаряда в объект энергетики. По его словам, в части города отсутствует электричество. Полищук также призвал жителей города запастись водой. Аналогичные рекомендации дал мэр города Ковель в Волынской области Игорь Чайка.

О том, что у них пропал свет, также заявили жители отдельных населенных пунктов Одесской и Кировоградской областей.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал атаку так:

Очередные ракетные обстрелы от террористов, воюющих с гражданской инфраструктурой и людьми. Ничего, выдержим. Мечта россиян о проблемах в тылу и прекращении освобождения территорий Украины — инфантильная. Мы становимся только злее, каждый день. А это значит, что будем давать еще более сильный ответ.

Россия начала регулярно атаковать энергетические объекты Украины после взрыва на Крымском мосту, произошедшего 8 октября. Российские власти обвинили в организации взрыва украинские спецслужбы.

18 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что от российских ударов пострадала треть электростанций Украины. С 20 октября в Украине начались веерные отключения электричества для стабилизации энергетической инфраструктуры.

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