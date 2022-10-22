Глава МИД Латвии заявил о намерении спрашивать россиян о политических взглядах при продлении ВНЖ

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Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил о намерении властей страны спрашивать россиян о политических взглядах при продлении вида на жительство, сообщает . 21 октября телеканал опубликовал фрагмент интервью Ринкевича, 22 октября его вышла полная версия.

Глава МИД Латвии сказал:

Если человек определяется, чей Крым, что происходит в Украине, его отношение к российской власти — это одно. Если человек просто убегает от мобилизации или живет здесь и продолжает пропаганду путинского режима — а есть и такие, — то это другой случай. Так что я не считаю, что это шантаж или давление.

Ринкевич также заявил, что Латвия будет «сокращать и не продлевать ВНЖ по инвестициям и другим программам», и снова высказался против того, чтобы страна принимала россиян, бегущих от мобилизации. «Мы видим в этом угрозу, мы же не можем убедиться в том, кто к нам приезжает», — пояснил он.

По данным Управления по делам гражданства и миграции Латвии на август, вид на жительство в стране имеют почти 9200 россиян; из них 1820 человек получили ВНЖ в связи с инвестициями.

После вторжения России в Украину Латвия практически перестала выдавать визы и виды на жительство гражданам России. Представители латвийских властей неоднократно говорили о возможном ограничении продления видов на жительство для россиян, а также о пересмотре уже выданных документов. Президент Латвии Эгил Левитс предлагал аннулировать ВНЖ тем, кто поддерживает войну.

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