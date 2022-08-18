МВД Латвии предложило запретить повторно выдавать временные ВНЖ гражданам России и Беларуси до лета 2023 года
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МВД Латвии разработало поправки к «Закону об иммиграции», согласно которым граждане России и Беларуси не смогут повторно получить временный вид на жительство (ВНЖ) в Латвии до 30 июня 2023 года, сообщает Delfi. Законопроект направлен на согласование другим министерствам, затем его рассмотрят парламент и правительство страны.
Министерство предложило сделать ряд исключений и позволить продлевать ВНЖ тем, кто входит в одну из этих категорий:
- люди, которые длительное время находятся в Латвии, например, бывшие граждане и неграждане Латвии;
- люди, находящиеся в Латвии по соображениям гуманности или в интересах латвийского государства;
- люди, имеющие тесные семейные связи с гражданами или негражданами Латвии (в том числе, вдовы и вдовцы, или те, кто имеют общих детей).
Также, согласно предложенным поправкам, продлить временный ВНЖ смогут студенты и научные работники, которые после завершения учебы или научного проекта собираются остаться в Латвии на срок до девяти месяцев, чтобы найти работу или начать бизнес.
Помимо того, МВД предложило приостановить выдачу россиянам и белорусам долгосрочных виз до 30 июня 2023 года, сделав ряд исключений, например, выдавать визы по соображениям гуманности или в интересах государства. Также визы смогут получить международные грузовые и пассажирские перевозчики, а также люди, которые собираются въехать в Латвию, чтобы получить разрешение на пребывание.
В МВД считают, что в случае принятия поправок работодателям в Латвии придется прервать трудовые отношения с работниками из России и Беларуси. По данным на 1 июля, в Латвии с действующими видами на жительство находились 2180 работников, 144 предпринимателя и 22 инвестора из России и Беларуси. По данным на 1 августа, с действующими визами, выданным в связи с работой, в Латвии находились 2099 граждан России и Беларуси.
После российского вторжения в Украину Латвия практически перестала выдавать визы и виды на жительство гражданам России. В августе, на фоне предвыборной кампании в парламент Латвии, местные власти начали активно обсуждать ограничения для россиян, получивших в стране виды на жительство. Так, 14 августа президент Латвии Эгил Левитс предложил пересмотреть ВНЖ, уже выданные россиянам, — и аннулировать их тем, кто поддерживает войну. 16 августа премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш объявил, что правящая коалиция Латвии договорилась, что ВНЖ, выданные россиянам, будут продлевать лишь в редких случаях.
В августе в Евросоюзе начали обсуждать предложение полностью запретить выдачу шенгенских виз гражданам России. Визовые ограничения поддержали страны Балтии и Восточной Европы, но против идеи высказался канцлер Германии Олаф Шольц. 31 августа этот вопрос рассмотрят в Праге на неофициальной встрече глав МИД стран ЕС.