Путин посетил учебный центр для мобилизованных. Президент пострелял из винтовки и стукнул кулаком по столу

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Президент РФ Владимир Путин проинспектировал ход подготовки мобилизованных военнослужащих на полигоне Западного военного округа в Рязанской области. Кадры посещения верховным главнокомандующим учебного центра в сопровождении Сергея Шойгу распространил телеканал «Звезда» Минобороны РФ.

Как сообщается, Путину продемонстрировали экипировку военнослужащих, а также показали «преодоление обучаемыми десантно-штурмовой полосы в составе взвода, упражнение по борьбе с бронетехникой условного противника в ближнем бою».

В стрелковом комплексе президент сам сделал несколько выстрелов по мишени из снайперской винтовки.

Кроме того, президент пообщался с мобилизованными. С одним из них у него состоялся такой диалог:

— Навык восстанавливается?

— Так точно.

— Чувствуете себя уверенно?

— Так точно.

После этого Путин пожал военнослужащему руку и пожелал ему удачи.

У других военных президент пытался узнать о возможных жалобах или проблемах в рамках мобилизационной кампании. Те ответили отрицательно. Как отмечает «Звезда», в конце беседы Путин в знак одобрения ударил кулаком по столу.

«Частичная мобилизация» была объявлена в России 21 сентября. Минобороны РФ заявляло, что планирует мобилизовать около 300 тысяч человек. В СМИ появлялись сведения, что мобилизованных отправляют в зону боевых действий практически без подготовки. Также известно о более 20 случаев, когда мобилизованные по разным причинам умирали в учебных центрах.

14 октября Владимир Путин заявил, что в армию мобилизованы уже 222 тысячи человек, из них 33 тысячи находятся в подразделениях, 16 тысяч выполняют боевые задачи. Он пообещал закончить мобилизационные мероприятия в течение двух недель.

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