Евросоюз ввел санкции против иранской компании — разработчика дронов «Шахед». Российская армия использует их на войне в Украине
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Евросоюз внес в санкционный список иранскую компанию Shahed Aviation Industries, занимающуюся разработкой беспилотных аппаратов серии «Шахед», которые Россия использует в Украине. Об этом сообщается в журнале ЕС.
Под европейские санкции также попали глава Генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, начальник отдела снабжения иранского министерства обороны Сайед Куреиши и командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции Сайед Агаджани.
Ранее США ввели санкции в отношении компании Safiran Airport Services, которая, по информации американских властей, связана с поставками иранских беспилотников в Россию.
После взрыва на Крымском мосту, произошедшего 8 октября, Россия начала наносить массированные удары по украинским городам, для которых, в частности, используют дроны-камикадзе иранского производства. В России они получили название «Герань-2». О первой партии иранских БПЛА газета The Washington Post писала в конце августа, в середине сентября ВСУ сообщили о первом сбитом иранском беспилотнике. Власти России и Ирана поставки БПЛА отрицают.
В середине октября The Washington Post сообщила, что Иран поставит России баллистические ракеты малой дальности «Фатех-110» и «Зульфикар». Помимо этого, по данным издания, Иран планирует поставить десятки беспилотников «Мохаджер-6» и «большое количество» дронов-камикадзе «Шахед-136».