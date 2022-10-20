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Евросоюз внес в санкционный список иранскую компанию Shahed Aviation Industries, занимающуюся разработкой беспилотных аппаратов серии «Шахед», которые Россия использует в Украине. Об этом сообщается в журнале ЕС.

Под европейские санкции также попали глава Генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, начальник отдела снабжения иранского министерства обороны Сайед Куреиши и командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей исламской революции Сайед Агаджани.

Ранее США ввели санкции в отношении компании Safiran Airport Services, которая, по информации американских властей, связана с поставками иранских беспилотников в Россию.

После взрыва на Крымском мосту, произошедшего 8 октября, Россия начала наносить массированные удары по украинским городам, для которых, в частности, используют дроны-камикадзе иранского производства. В России они получили название «Герань-2». О первой партии иранских БПЛА газета The Washington Post писала в конце августа, в середине сентября ВСУ сообщили о первом сбитом иранском беспилотнике. Власти России и Ирана поставки БПЛА отрицают.

В середине октября The Washington Post сообщила, что Иран поставит России баллистические ракеты малой дальности «Фатех-110» и «Зульфикар». Помимо этого, по данным издания, Иран планирует поставить десятки беспилотников «Мохаджер-6» и «большое количество» дронов-камикадзе «Шахед-136».

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