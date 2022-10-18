Gallup: большинство украинцев считают, что войну надо продолжать до возвращения всех территорий, включая Крым

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Аналитическая компания Gallup опубликовала результаты опроса, согласно которым большинство граждан Украины считают, что войну надо продолжать до возвращения всех территорий, утраченных с 2014 года.

Исследование проводилось 2-11 сентября во всех регионах Украины. 70% респондентов заявили, что войну необходимо продолжать до победы. 26% выступили за начало переговоров для скорейшего завершения боевых действий. Среди мужчин продолжение военных действий поддержали 76% опрошенных, среди женщин - 64%.

Тем, кто выступил за войну до победы, задали вопрос, в чем победа должна заключаться. 91% заявил, что Украина должна вернуть все территории, утраченные с 2014 года, включая Крым. 5% сказали, что надо вернуть территории, потерянные с февраля 2022 года, когда началось полномасштабное российское вторжение. 4% ответили, что победой будет возвращение всех утраченных территорий с 2014 года, но без Крыма.

Gallup отмечает, что больше всего сторонников продолжения войны до победы среди жителей регионов Украины, сравнительно отдаленных от зоны боевых действий — 75-82% в северных, западных и центральных регионах (в Киеве — 83%). На востоке и юге страны продолжение войны поддержали 56% и 58% респондентов соответственно.

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Руководство Украины неоднократно заявляло, что все аннексированные Россией территории должны быть возвращены. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью «Би-би-си» в начале октября сказал, что первоочередная задача — выйти на границы до 24 февраля 2022 года, но «главный план» — это возвращение всех территорий в международно признанных границах 1991 года, включая Крым.

Сразу после начала российского вторжения Зеленский предлагал президенту РФ Владимиру Путину начать переговоры для скорейшего прекращения войны. 4 октября, после аннексии Россией украинских территорий, Зеленский подписал указ, в котором констатируется «невозможность переговоров» с Путиным. Зеленский также заявил, что Украина готова к диалогу, но «уже с другим президентом России».

Путин после аннексии сказал, что Россия готова к переговорам, но не будет обсуждать статус «присоединенных» территорий. 6 октября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на саммите спикеров парламентов стран G20 предложила Украине «прямо сегодня» начать диалог, но только на условиях России. 14 октября о возможности переговоров заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, добавив, что для этого «необходимы определенные условия». По данным источников «Медузы», Кремль таким образом пытается выиграть время для подготовки нового наступления в Украине.

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