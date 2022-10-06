Матвиенко приехала на саммит парламентов стран G20 и предложила делегации Украины «прямо сегодня» начать переговоры. Но на условиях России
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Спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко предложила делегации парламента Украины начать мирные переговоры на саммите спикеров парламентов стран «Большой двадцатки» (G20) в Индонезии. Ее высказывание опубликовала пресс-служба Совфеда.
«Давайте прямо сегодня на площадке парламентской двадцатки сядем за стол переговоров. Парламент России, парламент Украины. Давайте попытаемся понять друг друга, найти договоренности», — заявила Матвиенко. Она также отметила, что Россия неоднократно предлагала переговоры и договоренности были практически достигнуты на встрече делегаций стран в Стамбуле.
Как уточняет ТАСС, спикер Совфеда выступила с таким предложением в ходе саммита в ответ на заявление представителя украинской делегации, обвинившего Россию в агрессии. Матвиенко назвала эти обвинения «бездоказательными» и «безосновательными».
В комментарии журналистам после заседания Матвиенко отметила, что предметом переговоров не может быть «присоединение» к России оккупированных территорий Украины. «Остановить дальнейшие военные действия мы готовы, но на тех условиях, которые предложит Россия», — добавила спикер. По ее словам, «реакции (от украинской делегации) нет, потому что Украина не свободна в своих решениях».
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Ранее с аналогичным предложением о переговорах выступал президент РФ Владимир Путин. Он заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом, но не будет обсуждать итоги «референдумов», по которым Россия аннексировала украинские территории. В Кремле говорили, что переговоры с Украиной могут идти лишь о выполнении Киевом условий Москвы.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявлял о готовности Киева к диалогу с Москвой, но не с президентом Путиным. В конце августа украинские военные начали успешное контрнаступление в Харьковской и Херсонской областях. В сентябре вице-премьер Украины Ольга Стефанишина рассказывала, что Москва неоднократно публично и непублично предлагала Киеву возобновить переговоры.
Переговоры России и Украины были прерваны в марте, после встречи делегаций стран в Стамбуле.