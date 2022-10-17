Участника нападения на вдову Александра Градского приговорили к восьми годам колонии

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Наро-Фоминский городской суд Московской области приговорил Умеджона Жабборова, обвиняемого в разбойном нападении на Марину Коташенко, вдову музыканта Александра Градского, к восьми годам и двум месяцам колонии строгого режима. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу подмосковной прокуратуры.

По данным следствия, в январе 2022 года Жабборов вместе с сообщниками подстроили ДТП с машиной Марины Коташенко. «Угрожая предметом, похожим на оружие», они проследовали с ней до ее дома, где похитили около 100 миллионов рублей.

Полиция задержала Жабборова вскоре после нападения. Его судили по статье о разбое, предусматривающей наказание от восьми до 15 лет лишения свободы. РБК пишет, что суд счел смягчающими обстоятельствами частичное признание Жабборовым вины и наличие у него малолетнего ребенка. Обвинение требовало для подсудимого 10 лет заключения.

Два сообщника Жабборова уехали за границу — они объявлены в розыск. Уголовное дело в отношении них выделено в отдельное производство.

Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер 28 ноября 2021 года в возрасте 72 лет.

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