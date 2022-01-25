Полиция объявила о задержании подозреваемого в нападении на вдову Александра Градского

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Сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых в нападении на Марину Коташенко — вдову музыканта Александра Градского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

Задержан «ранее судимый мужчина 1994 года рождения», заявила Волк, не став уточнять другие подробности.

Официально имя потерпевшей не называется, полиция сообщает лишь о расследовании «разбойного нападения, совершенного на территории Наро-Фоминского городского округа».

Ранее сообщалось, что 16 января трое мужчин, подстроили на Центральной кольцевой автодороге (ЦКАД) дорожную аварию с автомобилем Коташенко. Затем они, угрожая оружием, заставили вдову Градского поехать с ними к ней домой и отдать 100 миллионов рублей наличными.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о разбое (часть 4 статьи 162 УК РФ), предусматривающей от 8 до 15 лет лишения свободы. Некоторые СМИ и телеграм-каналы сообщали, что полиция не исключает версию о постановочном ограблении.

Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер 28 ноября 2021 года в возрасте 72 лет.