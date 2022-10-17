Мэр Киева сообщил об атаке дронов на центр города. Взрывом поврежден жилой дом

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Утром 17 октября в центре Киева в Шевченковском районе произошли как минимум четыре взрыва, сообщил мэр города Виталий Кличко. По его данным, российские военные атаковали город дронами-камикадзе.

В результате атаки возник пожар в нежилом доме. Повреждены еще несколько жилых домов. Информации о пострадавших не поступало. В центре Киева перекрыто движение на нескольких улицах.

Кличко опубликовал фото обломков одного из сбитых беспилотников, на котором видна надпись «Герань-2». Так в Минобороны РФ называют дроны-камикадзе Shahed-136, закупаемые в Иране.

Обновлено. В результате атаки дронов произошел взрыв в жилом доме в Шевченковском районе, рассказал мэр. Из-под завалов спасены 18 человек. Одна женщина погибла.

Видео последствий удара по центру Киева опубликовал в телеграме президент Украины Владимир Зеленский.

Также сообщается об обстрелах в Сумской, Днепропетровской и Николаевской областях. По сведениям главы военной администрации Сумской области Дмитрия Живицкого, утром в понедельник российские военные нанесли ракетный удар по объектам критической инфраструктуры в Роменском районе.

Глава военной администрации Днепропетровской области Валентин Резниченко заявил, что российские войска всю ночь обстреливали регион «Градами» и тяжелой артиллерией. Силы ПВО сбили три крылатых ракеты, еще одна ударила по объекту энергетической инфраструктуры, в результате чего начался пожар.

Мэр Николаева Александр Сенкевич пишет об атаке трех дронов-камикадзе по объектам промышленной инфраструктуры в Николаевской области. Еще девять беспилотников были уничтожены силами ПВО.

Помимо этого, украинские СМИ сообщают о взрывах в пригороде Одессы.

Спикер командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что за минувшую ночь на юге страны были уничтожены 26 дронов-камикадзе.

10 октября Россия начала наносить массированные удары по украинским городам. Президент РФ Владимир Путин заявил, что обстрелы стали ответом на взрыв на Крымском мосту, произошедшей 8 октября. По сведениям украинских властей, в результате российских обстрелов было повреждено около 30% энергетической инфраструктуры страны.

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