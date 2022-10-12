Российскими ракетными ударами повреждена треть объектов энергетики Украины

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В Украине в результате российских обстрелов, начавшихся 10 октября, было повреждено около 30% энергетической инфраструктуры. Об этом CNN сообщил украинский министр энергетики Герман Галущенко.

Он заявил, что это первый случай с начала российского вторжения, когда Россия наносила прицельные удары по объектам энергетики.

Галущенко предположил, что одной из причин атак на инфраструктуру стал украинский экспорт электроэнергии в Европу, который «помогает европейским странам экономить на российском газе и угле». Он отметил, что украинская энергосистема по-прежнему стабильна, но призвал партнеров предоставить Украине системы ПВО, которые смогли бы защитить объекты инфраструктуры.

10 октября Россия начала наносить массированные удары по украинским городам. Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские обстрелы стали ответом на взрыв на Крымском мосту, который произошел 8 октября. В тот же день стало известно, что министр обороны России Сергей Шойгу назначил нового командующего объединенной группировкой войск в Украине. Им стал Сергей Суровикин, которого источники «Медузы» называют сторонником массированных ракетных ударов по инфраструктуре — в том числе гражданской.

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Россия бомбит Киев — такого обстрела не было с начала войны Минобороны РФ нанесло удары по детским площадкам, музеям — и по офисному центру на улице Льва Толстого. Репортаж «Медузы»

Подробнее о российских обстрелах

Россия бомбит Киев — такого обстрела не было с начала войны Минобороны РФ нанесло удары по детским площадкам, музеям — и по офисному центру на улице Льва Толстого. Репортаж «Медузы»