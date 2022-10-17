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Самый богатый человек на планете, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск считает, что Россия будет готова применить ядерное оружие, если возникнет угроза потери аннексированного Крыма. Об этом Маск заявил в ходе дискуссии в твиттере.

Если Россия окажется перед выбором: потерять Крым или использовать ядерное оружие на поле боя, она выберет последнее. Мы уже наложили всевозможные санкции и всячески отключили Россию, так что им еще терять? Если мы нанесем ответный ядерный удар по России, они нанесут ядерный удар по нам, и тогда у нас будет Третья мировая война.

В другом твите Маск добавил, что власти России рассматривают Крым как часть России. «Крым также имеет критическое значение для национальной безопасности России, поскольку это южная военно-морская база. С их точки зрения потеря Крыма — это то же самое, что для США потеря Гавайев с Перл-Харбором», — заявил бизнесмен.

«Если Россия столкнется с уничтожением своей армии и полным поражением от НАТО, она применит ядерное оружие, тогда НАТО ответит ядерным оружием, и цивилизации придет конец», — добавил Маск.

В начале октября Илон Маск предположил в твиттере, на каких условиях Россия и Украина, по его мнению, могут заключить мир. В частности, Маск предложил «оставить» аннексированный в 2014 году Крым в составе РФ, провести новое голосование на других аннексированных территориях, а Украина должна остаться нейтральной. В Украине резко раскритиковали предложения бизнесмена.

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