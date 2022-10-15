Страны Запада готовят планы, как избежать паники населения в случае ядерного удара России по Украине

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Правительства стран Запада готовят планы того, как избежать паники и хаоса в случае, если Россия применит в Украине или рядом с ней ядерное оружие. Об этом сообщают британские издания The Time и The Guardian.

Газеты ссылаются на высокопоставленного чиновника в одном из западных правительств, пожелавшего остаться анонимным. В ходе брифинга для журналистов его спросили, какие меры будут приняты, если население в панике начнет массово скупать продукты и выезжать из городов.

По словам чиновника, хотя на Западе считают применение ядерного оружия Россией маловероятным, власти на международном уровне обновляют свои планы по предоставлению экстренной помощи и информированию населения.

По данным The Time, речь также может идти о мерах борьбы с ажиотажным спросом на продовольствие и предметы первой необходимости в магазинах и аптеках, а также об издании инструкций о том, что делать в случае ядерного удара.

«Как и следует ожидать, правительство предусмотрительно составляет планы, рассчитанные на разные сценарии развития событий, и это один из них», — заявил чиновник журналистам.

Он отметил, что угрозы российского президента Владимира Путин применить ядерное оружие «были безответственными», однако на Западе не считают, что столкнулись с ядерным кризисом. Ранее президент США Джо Байден говорил, что риск «ядерного армагеддона» достиг самого высокого уровня со времен .

Как отмечает The Guardian, Запад не комментирует, какой будет реакция, если Россия применит ядерное оружие. Но, ожидается, что во избежание быстрой эскалации любой первоначальный ответ будет неядерным, пишет издание.

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Российские официальные лица, в том числе президент Владимир Путин, неоднократно говорили, что Москва может применить ядерное оружие в ответ на применение такого оружия против нее или ее союзников, а также в случае агрессии с применением обычного оружия, «когда под угрозу поставлено само существование государства».

По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, Вашингтон публично и в частном порядке обращались к Москве с просьбой прекратить «пустые разговоры о ядерном оружии», а также дали понять, что последствия применения такого оружия будут ужасающими. Глава Госдепа также говорил, что Вашингтон разработал план на случай, если Россия применит ядерное оружие.