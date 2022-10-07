Байден: риск «ядерного армагеддона» достиг самого высокого уровня со времен Карибского кризиса

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Мир впервые со времен столкнулся с угрозой применения ядерного оружия, считает президент США Джо Байден. Об этом он заявил на благотворительном мероприятии Демократической партии США.

«Впервые со времен Кубинского ракетного кризиса перед нами стоит угроза применения ядерного оружия, если ситуация продолжит развиваться по тому пути, по которому развивается», — заявил Байден.

Американский лидер отметил, что достаточно «хорошо знает» президента РФ Владимира Путина, и считает, что тот «не шутит», когда говорит о возможности использовании тактического ядерного оружия, биологического или химического оружия. Он полагает, что угроза со стороны Путина реальна, поскольку «его вооруженные силы, можно сказать, значительно уступают» в Украине.

При этом Байден отметил, что нельзя использовать ядерное оружие и не закончить «армагеддоном». «Мы не сталкивались с перспективой армагеддона со времен Кеннеди и кубинского ракетного кризиса», — добавил президент США.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно выступал с угрозами применения ядерного оружия, в том числе после начала войны в Украине. Последний раз подобные угрозы прозвучали в речи Путина 21 сентября, когда президент объявил о мобилизации в России. Он заявил, что РФ готова использовать «все имеющиеся средства» «при угрозе территориальной целостности нашей страны, для защиты нашего народа».

Путин угрожает ядерным оружием Meduza