Приложения VK вернули в App Store. Их удаляли из-за санкций в отношении акционеров холдинга

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Сервисы российского холдинга VK вновь появились в магазине приложений App Store.

Для скачивания снова доступны приложения соцсети «ВКонтакте», а также сервисы «VK Музыка», «VK Клипы», «VK Звонки», «VK Мессенджер», «Почта.Mail.ru» и «Облако Mail.ru», «Маруся» и «Юла».

«Мы приветствуем решение Apple, пользователям вновь доступны любимые сервисы», — заявили в пресс-службе соцсети.

Приложения VK заблокировали в App Store 26 сентября. В компании Apple объясняли это тем, что мажоритарными владельцами разработчиков сервисов являются люди и компании, находящиеся под санкциями Великобритании.

Конечными контролирующими акционерами VK являются «Согаз» и «Газпром-медиа холдинг». Эти компании, а также их ключевые фигуры попали в санкционные списки после начала войны в Украине.

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Подробнее о собственниках VK

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