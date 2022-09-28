Apple объяснила удаление приложений VK из App Store наличием у компании акционеров, находящихся под санкциями

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Приложения VR пропали из магазина App Store, так как их распространяют разработчики, мажоритарными владельцами которых являются люди и компании, находящиеся под санкциями Великобритании. Об этом сообщила компания Apple.

По словам представителей компании, учетные записи разработчиков этих приложений Apple отключила во избежание собственного попадания под санкции.

При этом в Apple уверяют, что те, кто уже скачал приложения, могут продолжать ими пользоваться.

Ранее в российском Минцифры заявляли, что направили официальный запрос в Apple по поводу удаления приложений. В ведомстве пообещали в зависимости от ответа разработать план действий.

«ВКонтакте» и другие приложения холдинга VK пропали из App Store 26 сентября. Среди них — VK Музыка, VK Клипы, VK Мессенджер, VK Play и VK Админ, а также приложение почты Mail.ru, входящей в экосистему VK. При этом приложение «Одноклассники» и мессенджер «Там-там» все еще доступны.

Конечными контролирующими акционерами VK являются «Согаз» и Газпромбанк. Эти компании, а также их ключевые фигуры попали в санкционные списки после начала войны в Украине.

В магазине приложений Google Play приложения VK доступны.